В понедельник, 8 марта, автобусы пойдут по графику выходного дня. Фото: Олег ХАДАЕВ

В понедельник, 8 марта 2021 года, автобусы по Твери будут ходит по расписанию выходного дня. Об этом горожан проинформировал «Транспорт Верхневолжья» на своей страничке в социальной сети.

«Уважаемые пассажиры! 8 марта автобусы будут следовать по расписанию выходного дня», - сообщается в посте.

Всем тверичанам, планирующим поездку на общественном транспорте 8 марта, нужно уточнять расписание на сайте перевозчика.

Будут ли в Международный женский День 8 марта бесплатно возить на автобусах женщин — не сообщается.