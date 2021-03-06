Рецидивист украл и сдал в металлолом велосипед и два обогревателя жительницы Вышнего Волочка

Радиаторы ушли в металлолом. Фото: Олег ХАДАЕВ

58-летняя жительница Вышнего Волочка пошла по делам в свой сарай и обнаружила, что из помещения пропали велосипед и два масляных обогревателя.

Оценив ущерб в 9000 рублей, женщина обратилась в полицию.

Прибыв на место, оперативные сотрудники установили, что сарай не запирался и это позволило злоумышленнику без особого труда украсть вещи.

Изучив все обстоятельства дела, полицейские задержали 38-летнего рецидивиста — ранее неоднократно судимого жителя Вышнего Волочка.

Подозреваемый во всём сразу сознался и рассказал, что велосипед он продал, а обогреватели сдал в металлолом. А все вырученные деньги мужчина прогулял — потратил на покупку алкоголя.

Теперь мужчину ждёт суд и возможное лишение свободы и доступа к алкоголю на пять лет.