Скоропостижно скончалась замдиректора школы №20 Твери

Нина Ивановна Тихова. Фото: сайт школы.

На сайте Тверской общеобразовательной школы №20 размещён некролог о смерти учителя.

В сообщении говорится, что 4 марта 2021 года ушла замдиректора школы №20 по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов Нина Ивановна Тихова.

В школе Нина Тихова проработала 46 лет. Конкретно в школе №20 она трудилась 21 год.

«Талантливый учитель и воспитатель, надежный товарищ, отзывчивый, добрый и чуткий человек. Именно такой она останется в памяти коллег и друзей», - говорится в некрологе от учеников и коллег памяти Нины Ивановны Тиховой.

О причинах смерти педагога не сообщается.