Под Тверью сотрудники МЧС спасли рыбака, которого унесло на льдине

В этот раз рыбака удалось спасти. Фото: Тверь ВКонтакте, ГУ МЧС РФ по Тверской области.

6 марта в МЧС поступило сообщение, что под Тверью, в районе посёлка Химинститута, ниже по течении Волги, унесло на оторвавшейся льдине рыбака. Выбраться на берег самостоятельно мужчина не мог.

По информации МЧС, к месту ЧП выдвинулись: отдельный пост пожарно-спасательной части № 1, аварийно-спасательная служба Тверской области, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области и полиция.

По льду и воде удалось доставить к оторвавшейся льдине лодку с длинным фалом.

После того, как рыбак перебрался в лодку, он был вытянут с лодкой и двумя спасателями на берег.

Тем, кто выходит на лёд, надо помнить, что весной лёд становится хрупким. К тому же отрыв льда на Волге провоцирует активный сброс воды на Иваньковском водохранилище, с целью не допустить сильного паводка при активном таянии снега. Уровень воды снижается, скорость течения ускоряется и лёд может отрываться от основной спайки.