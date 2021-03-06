Вакцинация от коронавируса в Тверской области продолжается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По официальным данным на 6 марта, в Тверской области вакцинировано 54 291 человек. Для этих целей израсходовано 81,3% имеющейся в наличии в регионе вакцины.

За минувшие сутки вакцинирован 671 человек.

В государственный регистр внесена информация о 50 089 вакцинированных.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 552 случая заражения COVID-19 (+134 за сутки).

Выздоровели 32 099 человек (+181 за последние сутки).

Изолировано 1802 больных (-51). Общая цифра ежедневно снижается.

Умер 651 человек (+4 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.

На 6 марта в областной столице выявлено 11 043 заболевших (+45 случаев за последние сутки).