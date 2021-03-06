В Твери под утро 6 марта 2021 года горела парикмахерская

Пожар в парикмахерской Твери ликвидировали за 12 минут. Фото: Олег ХАДАЕВ

Ранним утром 6 марта в Твери пожарные подразделения выезжали по вызову к офисному зданию на улице Паши Савельевой.

Тревога сработала на втором этаже в парикмахерской.

Прибывшие пожарные сработали оперативно и не дали распространиться огню.

На месте работали два отделения пожарно-спасательной частей №3, специализированная пожарно-спасательная часть и служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Тверской области. Это данные с сайта Тверского ГУ МЧС.

Хронология пожара такова: в 05:07 - локализация, в 05.13 – ликвидация открытого горения, в 05:19 - пожар потушен. Итого - 12 минут.

«В здании никого не было», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Этим объясняется отсутствие пострадавших.

О причинах возгорания пока не сообщается.

Всего за минувшие сутки, по данным МЧС, на территории Тверской области зарегистрировано три пожара.

На официальном сайте ведомства сообщается, что ГУ МЧС России по Тверской области и подчиненные подразделения переведены на усиленный режим работы в связи с праздничными днями.