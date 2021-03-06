Верёвочный парк будет построен в Конаковском районе. Фото: Виктория ТУШКОВА

План создания в Конаковском районе физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Верёвочный парк» обсуждался на Межведомственной комиссии по земельным отношениям при Правительстве Тверской области. Заседание, состоявшееся 5 марта, провёл губернатор Игорь Руденя.

ФОК планируют построить в рамках программы развития аэропорта «Конаково», регулярно принимающий чемпионаты России и этапы Кубка Мира по вертолетному спорту. Эти соревнования всегда привлекают много туристов.

«Тверская область ежегодно принимает больше туристов, чем составляет население региона. Важно, чтобы наши жители видели положительный эффект от развития туризма – и в доходах, и в благоустройстве, и в инфраструктуре», – приводит слова Игоря Рудени пресс-служба регионального правительства.

Проект предусматривает, что веревочный парк будет состоять из восьми трасс, планируется соорудить беседки и детский городок. Объём инвестиций – 12 млн рублей.