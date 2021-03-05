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Двое несовершеннолетних подозреваются в грабеже в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело

Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних 2005 года рождения. Подростков подозревают в грабеже.

По версии следствия, в сентябре прошлого года в деревне Кривцово Калининского района подростки договорились и похитили у незнакомого несовершеннолетнего мотовелосипед стоимостью 10 тысяч рублей.

По п "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ведется следствие.

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