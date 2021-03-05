После мартовских праздников возможно возобновление движения по проспекту Победы в Твери

Поврежденный участок трубы длиной 12 метров заменили Фото: ООО "Тверь Водоканал"

Движение транспорта по проспекту Победы в Твери в микрорайоне "Чайка" могут открыть уже после мартовских праздников. Об этом сообщило ООО "Тверь Водоканал".

Утром, 5 марта, коммунальщики смогли добраться до повреждения на канализационном коллекторе и заменили поврежденный участок трубы длиной 12 метров. В ближайшие дни котлован засыпят и закроют бетонными плитами. Дорожное покрытие будет восстановлено с началом строительного сезона.

Напомним, коммунальное ЧП произошло в районе дома №74 на проспекте Победы. Из-за повреждения в коллекторе на участке проезжей части провалился асфальт. Движение транспорта перекрыли.

В настоящее время объезд осуществляется по улице Склизкова в соответствии с дорожными знаками.