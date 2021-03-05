Женщина-опекун получила 10 лет колонии за убийство маленькой девочки под Тверью

В суде женщина свою вину не признала Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В вынесен приговор женщине-опекуну, убившей маленькую девочку. Жительница деревни Кривцово признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

ЧП произошло 26 апреля 2020 года. Следствием установлено, что 41-летняя женщина, была дома вместе с мальчиком и девочкой 2011 и 2018 годов рождения, находящимися под ее опекой. Действуя на почве внезапной личной неприязни к девочке, опекунша закрыла ей нос и рот и удерживала так, пока ребенок не задохнулся. Преступницу задержали по горячим следам.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Было проведено большое количество судебных экспертиз. Несмотря на прямые доказательства вины, в частности, заключения медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической судебных экспертиз, подозреваемая отрицала свою причастность к преступлению.

Приговором суда осуждена на 10 лет. Отбывать наказание она отправится в колонию общего режима.