Благоустройство Мигаловской набережной в Твери начнется в апреле 2021 года

Проект благоустройства Мигаловской набережной Фото: администрация Твери

В Твери началась подготовка к благоустройству Мигаловской набережной. Реализация проекта, который оценили в 72,8 млн рублей, начнется в апреле 2021 года.

Ранее с просьбой посодействовать и привести территорию в порядок к губернатору Игорю Рудене обратилась лично жительница Твери Татьяна Рыкова. Вопрос был взят "на карандаш".

Благоустраивать будут не только набережную, но и прилегающую к ней территорию: создадут единую тротуарно-пешеходную сеть, обустроят парковочные карманы и велопарковки, построят 11 лестничных спусков, установят 20 беседок-пергол, два спорткомплекса, детскую площадку. Территорию обнесут забором, смонтируют освещение, установят урны и скамейки, вдоль набережной высадят липы и засеют 8 тыс кв метров газона.

Работы будут проведены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Деньги выделены из бюджета трех уровней.