В Бельском районе Тверской области детей в автобусах перевозили с нарушениями

Проверку школьных автобусов провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратура Бельского района вместе со специалистом ОГИБДД МО МВД России "Нелидовский" провела проверку в МУП "Бельское АТП" и выявила нарушения при перевозке детей.

Установлено, что предприятие не проводило сверки о ДТП с участием автобусов, находящихся в эксплуатации. В одном их автобусов ремень безопасности находился в неработоспособном состоянии, в другом знак "Перевозка детей" оказался нечитаем, а в путевых листах отсутствовало время проведения предрейсового технического осмотра.

Прокурором директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.