135 человек заболели коронавирусом за сутки в Тверской области

В Тверской области выявлены новые случаи коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 5 марта, с начала пандемии выявлено 34 418 случаев заражения COVID-19 (+135 за сутки).

Выздоровели 31918 человек (+186 за последние сутки).

Изолировано 1853 больных (-57).

Умерли 647 человек (+6 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 5 марта в областной столице выявлено 10978 заболевших (+34 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2378 (+20);

Вышневолоцкий городской округ – 1938 (+15);

Ржев – 1889 (+8);

Торжок – 1511 (+3);

Кимры – 1434 (+4);

Калининский район – 1429 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 53 620 жителей Тверской области, за последние сутки - 897 человек.

За весь период в регионе проведено 597 844 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2 523.