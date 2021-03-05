Выдающимся женщинам Тверской области вручили награды в преддверии 8 марта

Женщинам Верхневолжья вручили государственные и региональные награды Фото: ПТО

5 марта, в преддверии Международного женского дня, губернатор Игорь Руденя вручил жительницам Тверской области государственные и региональные награды.

- Развитие Верхневолжья и всей нашей страны не может идти без вас, наших замечательных женщин. Благодаря вам, женщинам, Верхневолжье по-прежнему славится традицией делать добро. Это огромная любовь и уважение к людям, забота о своих семьях и Родине, – сказал Игорь Руденя.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена ведущий инженер отдела территориального дорожного фонда Тверской области Галина Хапова.

Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" удостоена председатель колхоза "Сознательный" Зубцовского района Надежда Лутенко.

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заведующей неврологическим отделением № 2, врачу-неврологу городской больницы № 7 Галине Лапиной. Званием "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" награждена старший научный сотрудник исторического отдела Тверского государственного объединенного музея Валентина Глафирова.

Почетный знак Тверской области "Слава матери" Игорь Руденя матери пятерых детей из поселка Рамешки Марине Бобровой.

Игорь Руденя также поздравил жительниц Верхневолжья, которым присвоены почетные региональные звания и выданы благодарности в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты населения и др.