Ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Патронова отмечает юбилей в Тверской области

Ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Патронова отмечает юбилей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

5 марта 105 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла, жительнице Вышнего Волочка Евдокии Федоровне Патроновой.

В военное время Евдокия Федоровна работала в колхозе "Память Дзержинского" Сонковского района, вязала и отправляла вещи бойцам на фронт. Продолжила трудиться и в послевоенные годы. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

- Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, всегда наполняет нас чувством гордости за родную страну. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией, – поздравил именинницу губернатор Игорь Руденя.