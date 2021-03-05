Волонтеров акции "МыВместе" в Тверской области поздравил с 8 марта Игорь Руденя

Игорь Руденя поздравил с 8 марта девушек-волонтеров Фото: ПТО

Встреча губернатора Игоря Рудени с волонтерами акции взаимопомощи "МыВместе" состоялась в Твери 5 марта. Девушек-добровольцев глава региона поздравил с приближающимся Международным женским днем.

- Хочу пожелать вам успехов, здоровья и поблагодарить за огромную работу, которую вы проделали в период пандемии. Это оценили все жители Тверской области, - отметил Игорь Руденя.

Волонтерское объединение "МыВместе" было создано вмарте прошлого года. В период борьбы с коронавирусом добровольцы доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции, волонтеры-медики помогали в инфекционных госпиталях, участвовали в донорских акциях.

По словам Игоря Рудени, правительство Тверской области готово поддержать перспективные проекты в сфере добровольчества.