Госавтоинспекция Тверской области за неделю проверила 70 автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает контролировать организацию пассажирских перевозок и еженедельно проводит проверку водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. В период с 26 февраля по 4 марта проверено 70 автобусов, выявлено 11 нарушений - на маршруты выходили автобусы с неисправностями. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.