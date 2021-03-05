Кашинские дорожные службы в Тверской области оштрафовали за плохое содержание дорог

Директор и предприятие оштрафованы на 120 тысяч рублей за плохую уборку улиц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что в период снегопада МБУ "Благоустройство", осуществляющее содержание уличных дорог в Кашинском городском округе, выполнило работы недобросовестно.

На дорогах зафиксированы накаты, скользкость, снежные валы выше допустимых норм, изменения положений дорожных знаков, снежно-ледяные отложения на опорах дорожных знаков.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения директору организации внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Директор и предприятие оштрафованы на 120 тысяч рублей.

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