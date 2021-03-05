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В Тверской области мужчина после пьянки со знакомым лишился 200 тысяч рублей

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина лишился 200 тысяч рублей

Мужчина лишился 200 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию о краже заявил 57-летний житель Кашина. Мужчина пояснил, что с его банковского счета похитили 200 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний знакомый заявителя. Мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, гость с планшета потерпевшего через мобильное приложение перевел деньги на счет знакомой, а потом их обналичил.

Мужчина сознался, что украл и потратил деньги. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Криминал