В Тверской области мужчина после пьянки со знакомым лишился 200 тысяч рублей

Мужчина лишился 200 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию о краже заявил 57-летний житель Кашина. Мужчина пояснил, что с его банковского счета похитили 200 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний знакомый заявителя. Мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, гость с планшета потерпевшего через мобильное приложение перевел деньги на счет знакомой, а потом их обналичил.

Мужчина сознался, что украл и потратил деньги. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.