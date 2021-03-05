Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погоды и опасности выхода на лед

На водоемах появились полыньи Фото: администрация Твери

Тверской гидрометцентр предупреждает жителей об опасности выхода на лед.

- В ледяном покрове водных обьектов Тверской области появились полыньи и промоины, - сообщают синоптики.

Ранее МЧС призвало граждан соблюдать меры безопасности. В праздничные и выходные дни ведомство работает в усиленном режиме.

Вместе с тем жителей предупреждают: выходные не будут безоблачными. Ожидаются снегопад и сильный ветер, ночью и днем подморозит, дорожная обстановка может ухудшиться, возможен гололед. Водителям стоит проявлять бдительность и осторожность при управлении транспортными средствами, избегать резких маневров, следить за скоростным режимом.

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