В Тверской области подразделения МЧС перешли на усиленный режим работы

Подразделения МЧС переведены на усиленный режим работы Фото: Василий ХОДАРЕВ

ГУ МЧС России по Тверской области и подчиненные подразделения переведены на усиленный режим работы в праздничные дни с 5 по 9 марта. в целях обеспечения готовностиОбеспечена повышенная готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в выходные дни.

На всех объектах проведения массовых мероприятий организованы дежурства личного состава.

МЧС призывает граждан соблюдать требования пожарной и личной безопасности в праздничные дни.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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