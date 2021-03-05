Игорь Руденя еще раз поблагодарил врачей за работу в период пандемии в Тверской области

Игорь Руденя поблагодарил врачей за работу в период пандемии Фото: ПТО

4 марта в прямом эфире телеканала "Россия 24" губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о здравоохранении.

К главе региона с просьбой расширить автопарк скорой помощи в Калязине обратились местные жители. На просьбу Игорь Руденя обещал отреагировать в ближайшее время и отметил, что за последние годы Калязинской ЦРБ было передано два новых автомобиля скорой помощи. Всего с 2016-го автопарк Тверской области пополнили 154 автомобиля скорой помощи, 43 из них были переданы в 2020 году. Не обошли вниманием и тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Пандемия длится год, и основная работа легла на здравоохранение. Федеральная поддержка позволила улучшить оснащение клиник и госпиталей: закупить компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, порядка 2 600 единиц другого оборудования, провести ремонт в ряде медицинских учреждений.

В непростых условиях регион сохранил экономику. Системообразующие предприятия продолжали работать.

- Хотел бы еще раз всех поблагодарить – наших медиков, врачей скорой помощи и других специалистов за работу в это время, – сказал Игорь Руденя.