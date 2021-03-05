Читатели «Комсомольской правды»-Тверь» выбрали «Учителя года-2021»

Анастасия Белоросова стала лучшим учителем Твери по версии читателей «Комсомольской правды». Фото: скрин с сайта kp.ru

Почти месяц на сайте издания «Комсомольская правда»-Тверь» шло активное голосование за участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». В полночь 5 марта, голосование было завершено. Победителем онлайн голосования стала Анастасия Вячеславовна Белоросова, учитель математики средней школы №52. За неё в рамках проекта отдано 7065 голосов читателей «Комсомолки». Наши поздравления победительнице!

Торжественное закрытие конкурса и награждение победителей пройдёт пройдет 12 марта во Дворце творчества детей и молодежи. Тогда будет объявлено имя победителя и трех призеров конкурса.

В этот же день в рамках торжественного мероприятия Анастасия Белоросова получит специальные призы и диплом победителя от издания «Комсомольская правда»-Тверь».