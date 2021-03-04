Лыжница из Твери Наталья Непряева завоевала "серебро" чемпионата мира в Оберстдорфе

Наталья Непряева завоевала "серебро" на чемпионате мира-2021 Фото: Инстаграм/natali_nepryaeva

Женская сборная России по лыжным гонкам 4 марта завоевала первую медаль на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Спортсменки, в том числе и лыжница из Твери Наталья Непряева, бежали эстафету 4x5 км.

Наша землячка проявила себя на заключительном этапе. Вместе с ней бежали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Юлия Ступак.

Напомним, что 25 февраля Наталья Непряева дошла до четвертьфинала в спринтерской гонке на Чемпионате Мира 2021. Пройти дальше помешала травмированная рука.

В январе Непряева повредила руку, перенесла операцию, но смогла подготовиться к чемпионату.

6 марта женщины побегут масс-старт классическим стилем. Начало гонки в 14:30 по московскому времени.