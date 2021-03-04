Игорь Руденя оценил работу по преображению городских пространств в Тверской области

Один из проектов - преображение набережной в Калязине. Фото: Youtube/Вести Тверь/скриншот

Тема создания комфортной городской среды прозвучала 4 марта в прямом телеэфире с губернатором Игорем Руденей.

Напомним, что по этому направлению с 2017 по 2020 год в Тверской области благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год - 113 скверов, парков и придомовых территорий.

В 2020 году победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях впервые признаны сразу пять заявок от нашего региона. Это города Торопец, Осташков, Бежецк, Нелидово и Калязин.

Губернатор отметил, что большую роль в этом сыграла работа тверского Центра развития экономики малых городов.

- Мы смогли привлечь в этот центр талантливую молодежь, неравнодушных людей. С активным участием глав муниципалитетов, жителей нам удалось выйти на хороший уровень работы. Время идет, есть разные подходы к развитию городской среды, и сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью. Это и есть та самая правильная работа, когда жители предлагают, делается документация и дальше идет работа с участием федерального центра. Поэтому хотел бы поблагодарить Правительство РФ за возможность развивать это направление, мы дальше будет активно участвовать в проектах по развитию малых городов и исторических центров Тверской области, - сказал глава региона.

Напомним, что в апреле на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru начнется рейтинговое голосование за новые проекты. Наиболее популярные объекты попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2021 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».