8 марта в Твери отметят песнями, танцами и спортивными турнирами

8 марта в Твери будут петь, танцевать и фехтовать Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В преддверии 8 марта в муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования и молодежной политики, а также в школах и колледжах организованы праздничные мероприятия. Администрацией Твери утверждена программа праздника.

5 марта праздничные концерты пройдут в ДК поселков Сахарово, Элеватор, Литвинки. 7 марта в досуговом центре "Мир" выступит тверской муниципальный духовой оркестр. 8 марта в ДК "Химоволокно" покажут музыкальный спектакль "Бабий бунт".

Женский праздник не обойдется без спорта. 4-5 марта на гребной базе на Борисоглебской пристани состоятся соревнования по гребному спорту. Начало соревнований 4 марта в 16:00, 5 марта в 15:00. 6 марта в 10:00 начнется турнир по баскетболу среди команд юниорок до 17 лет. 7-8 марта с 10:00 в спортивном центре "Волжанка" пройдет турнир по фехтованию.

В библиотеках и ПМЦ для школьников проведут мастер-классы по изготовлению цветов, объемных открыток, будут организованы конкурсы рисунков и игровые программы.