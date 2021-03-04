Игорь Руденя вспомнил, как пять лет назад прибыл в Тверь и выехал на прорыв трубы

Губернатор - в прямом эфире. Фото: ПТО

4 марта в прямом эфире телеканала «Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь Руденя поделился воспоминаниями от первых дней работы в Тверской области. Напомним, что он прибыл в столицу Верхневолжья 3 марта 2016 года.

Это произошло после встречи с Президентом РФ 2 марта пять лет назад.

- 3 марта утром приехал на железнодорожный вокзал в Твери. Затем поехал в администрацию, познакомился с коллегами. Также провел встречу с Владыкой Виктором, – рассказал Игорь Руденя. - По итогам пяти лет работы хочу сказать - отрадно, что в регионе много ответственных людей. Тверь - это не просто исторический регион, здесь живут и работают очень хорошие люди.

Глава региона вспомнил, что в первые же дни работы ему пришлось выехать на коммунальные аварии в центре Твери и Заволжье, где были прорывы труб. Причем выехал туда Игорь Руденя без всяких СМИ и областной пресс-службы.

- Сразу понял, что среди приоритетных задач - развитие коммунальной инфраструктуры. Почему выехал лично? Хотел сам посмотреть, как все работает, какие силы и средства применяются для ликвидации аварии. На месте стало очевидно, что нужно усилиться в этом направлении, повысить уровень подготовки специалистов, - отметил губернатор.

Игорь Руденя добавил, что за прошедшие годы в регионе снизилось число аварий на коммунальных сетях.