Водитель на иномарке опрокинулся с дороги в Тверской области

В ДТП пострадали водитель и пассажир Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 4 марта, на автодороге Куженкино-Бологое в Бологовском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель на автомобиле "Хендэ Гетц" опрокинулся в кювет. Причина аварии устанавливается, установлена зимняя резина.

В ДТП пострадали водитель и пассажир. Им оказана помощь.

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