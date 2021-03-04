Губернатор Тверской области признался, что, повернись время вспять, хотел бы стать суворовцем

Игорю Рудени в прямом эфире показали видеовопрос от кадета тверского суворовского училища. Фото: Youtube/Вести Тверь/скриншот

4 марта в прямом эфире на телеканале Россия 24 (Тверь) губернатору показали видео с вопросом тверского суворовца.

Мальчик спросил главу региона, хотел ли он в детстве или юношестве стать кадетом знаменитого военного училища?

Игорь Руденя ответил утвердительно.

- Если бы у меня была возможность, то я в свое время выбрал бы, наверное, поступление в суворовское, - сказал губернатор.

Напомним, что недавно, в День защитника Отечества, Игорь Руденя заявил, что в Твери находится лучшее суворовское училище в России.