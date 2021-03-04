В Тверской области в Ржеве с 1 сентября заработает новая система водоочистки

Ржев ждут изменения к лучшему, пообещал губернатор. Фото: Александр ЖМУЛИН

Ржев ждут изменения к лучшему. О них 4 марта в вечернем прямом телеэфире рассказал губернатор Игорь Руденя.

О том, что ждет город воинской славы главу региона спросила жительница Ржева.

В ответ губернатор заявил, что позитивных изменений будет несколько.

Одно из них - улучшение качества водопроводной воды. Как известно, в городе с этим большая проблема.

- Уверен, что до 1 сентября в Ржеве уже заработает новая система водоочистки, это первый этап нашей работы, чтобы у людей была нормальная питьевая вода, - сказал Игорь Руденя.

Напомним, что по нацпроекту в городе должны быть реконструированы водозаборные сооружения и системы подготовки питьевой воды Ржев-1 и Ржев-2.