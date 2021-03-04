В Заволжском районе Твери построят детскую поликлинику

Губернатор - вновь в прямом эфире. Фото: Вести Тверь/скриншот

4 марта губернатор Игорь Руденя вновь ответил на вопросы граждан в прямом эфире на канале Россия 24 (Тверь).

В частности, глава региона ответил на вопрос молодой мамы из Заволжского района Твери. Она сказала, что Заволжью очень нужна новая современная детская поликлиника. Например, такая, как в микрорайоне Южный.

Губернатор сказал, что медицинское учреждение будет построено, средство на это заложены.

- Я уверен, что до конца следующего года мы откроем новую детскую поликлинику в Заволжском районе, - подчеркнул Игорь Руденя.