В Твери будут судить мужчину, закопавшего своего товарища в 2019 году

В Твери будут судить мужчину, который убил и закопал знакомого в 2019 году. Фото: СУ СК по Тверской области.

В ближайшее время перед судом в Твери предстанет гражданин Узбекистана, которого подозревают в убийстве знакомого. Следователи собрали достаточно доказательств его вины. Инцидент произошел в октябре 2019 года.

Во время расследования установили, что обвиняемый находился в доме своего товарища на улице Черкасской. Там злоумышленник задушил хозяина жилья, забрал его смартфон, угнали машину и переставил на парковку в другой район города.

Подозреваемый пытался пустить полицию по ложному следу, рассказав, что якобы сбросил знакомого с моста. Но поиски водолазов ничего не дали, а вот подкоп грунта в подвале в доме убитого дал результат. Жертву нашли в полиэтиленовом мешке на глубине 40 сантиметров. При себе у него оказался паспорт.

Теперь дело передают в суд.