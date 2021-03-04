В Тверской области медики повезли покойника с кладбища обратно в морг

В Тверской области медики выкопали недавно похороненного и повезли обратно в морг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщают в сообществе тверских медиков, в ночь на 4 марта на кладбище около деревни Лужниково в Вышневолоцком округе Тверской области работники морга выкопали покойника. Его похороны проходили недавно. Гроб погрузили в машину и повезли обратно в морг.

Транспорт остановили сотрудники полиции. Когда сотрудники правоохранительных органов увидели в автомобиле гроб с покойником, возникло много вопросов. Уточняется, что в деле замешаны три работника морга.

– Сейчас по данному факту проходит проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе областного МВД.