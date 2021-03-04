К 2025 году газ проведут в десять негазифицированных муниципальных образований Тверской области

Газификация территорий – один из главных приоритетов нашего коммунального хозяйства, отметил глава региона. Фото: ПТО

До 2025 года голубое топливо проведут в десять ранее негазифицированных муниципальных образований Тверской области. А еще 12 территорий повысят уровень газификации.

Об этом объявил губернатор Игорь Руденя на форуме "Энергия развития. Верхневолжье - 2021", состоявшемся 4 марта.

При этом глава региона подчеркнул, что важно не позволить тарифам ЖКХ расти без оснований, подтверждающих необходимость их повышения.

- Важно относиться с пониманием ко всем расходам нашего населения, к тратам, которые могут и должны регулироваться государством, – дословно сказал губернатор.

По информации регионального Правительства, с 2016 года уровень газификации в Тверской области повысился с 61,87% до 67,5%. В ближайших планах - обеспечение голубым топливом юго-запада и северо-востока региона. До 2025 года впервые газ проведут в в Нелидовский округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский, Жарковский и Молоковский районы, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Улучшат уровень газификации областной столицы, а также Калининского, Кашинского и Осташковского городских округов, Бологовского, Калязинского, Старицкого, Сонковского, Конаковского, Бежецкого, Кесовогорского и Рамешковского районов.