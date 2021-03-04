В Тверской области 18-летний парень хотел купить телефон и нарвался на мошенника

Молодой человек стал жертвой мошенника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 18-летний житель Лихославльского района. Молодой человек сообщил, что хотел купить в интернете телефон. На сайте продавца он оставил заявку. Через некоторое время с ним связался продавец и попросил оплатить покупку. Парень перевел 5000 рублей, а мошенник перестал выходить на связь.

Полицейские сделали запрос в банк и выявили номер "лжепродавца". Им оказался 22-летний ранее судимый житель Саратовской области.

Фигурант задержан, в содеянном сознался. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.