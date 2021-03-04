Артист Московской филармонии Алексей Злаказов прочтет в Твери рассказы Сергея Довлатова

Сергей Довлатов обладал уникальным умением юмористически подмечать бытовые тонкости нашей жизни и человеческих взаимоотношений. Фото: Евгения ГУСЕВА

Артист Московской филармонии Алексей Злаказов представит тверской публике рассказы Сергея Довлатова. Литературный вечер ""Возмутитель спокойствия." Диссидентские рассказы" состоится в Горьковке.

- Сергей Довлатов – мастер рассказа, а Алексей Злаказов – мастер рассказывания. В его новой программе зазвучит живой голос знаменитого писателя, - обещает анонс мероприятия.

Сергей Довлатов обладал уникальным умением юмористически подмечать бытовые тонкости нашей жизни и человеческих взаимоотношений. Его произведения - плод не только огромного таланта, но и сложной судьбы писателя, сложившейся из собственных стремлений и противоречий, взаимоотношений с редакциями и издательствами, личных перипетий, как итог - эмиграции.

Рассказы писателя Алексей Злаказов прочтет 6 марта, в субботу, в 17:00 в актовом зале библиотеки имени Горького.