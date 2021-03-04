52 723 жителя Тверской области привились от коронавируса

За сутки вакцинировались 1077 человек Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация жителей от COVID-19. По данным оперштаба на 4 марта, прививку сделали 52 723 человека. На них ушло 94,3% от общего количества вакцины, которая есть в регионе. За минувшие сутки прививку сделали 1077 граждан.

В федеральный регистр внесена информация о 48 338 вакцинированных.

Более половины вакцинированных – люди старше 60 лет. В отдаленных населенных пунктах прививку делают выездные бригады.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов.

В первую очередь вакцинироваться против коронавируса нужно тем, кто в группе риска: медработникам, учителям и сотрудникам социальных организаций. А так же тем, кто имеет хронические заболевания.

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