Оленино отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: ПТО

4 марта Оленинский городской округ отмечает 78-ю годовщину освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей и ветеранов поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Под натиском Красной Армии, поддержанным партизанами и подпольщиками, враг отступил с оленинской земли. Сожженные деревни, уничтоженные школы, клубы, разоренные предприятия – такой след оставили оккупанты. Благодаря самоотверженному труду и единению жителей возродилась красота и слава района. Вечная память павшим героям. Низкий поклон всем участникам боев и труженикам тыла, – говорится в поздравлении от главы региона.

17 месяцев Оленино переживало оккупацию и боевые действия. Было разрушено 400 сел и деревень, уничтожены сельскохозяйственные и промышленные предприятия, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В Оленинском муниципальном округе находятся более 30 воинских захоронений.