В Тверской области построено 11 новых детских садов и две школы

На форуме обсудили развитие региональной системы образования Фото: ПТО

В Тверской области за последние пять лет было открыто 11 детских садов для 1025 детей и две новые школы для 1784 учеников. Развитие региональной системы образования обсуждалось 4 марта на Форуме "Энергия развития. Верхневолжье - 2021".

- Сейчас в регионе строится ещё 6 детсадов на 1010 мест, что позволит ликвидировать очередь в ясельные группы. Детские сады и школы строятся по современным проектам, обеспечивающим безопасность детей, максимальное удобство для педагогов, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Для всестороннего развития детей в Тверской области созданы детский технопарк "Кванториум" и его мобильная версия, 30 центров "Точка роста", два центра IT-Куб, 15 профильных мастерских и лабораторий. Развивается поисковое движение.

- Проявлением патриотизма тверской молодёжи является активное развитие волонтёрского движения - в минувшем году именно добровольцы обеспечили постоянную помощь пожилым людям, семьям с детьми в период пандемии, - сказал Игорь Руденя .