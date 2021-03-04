За пять лет в Тверской области побывало 7,7 миллионов туристов

По словам губернатора, за пять лет туристический поток в Тверскую область увеличился на 45%. Фото: ПТО

С 2016 по 20121 годы наблюдается рост интереса туристов к Верхневолжью. За пять лет туристический поток в Тверскую область увеличился на 45%.

Об этом на форуме муниципальных образований в Твери 4 марта рассказал губернатор Игорь Руденя.

- В 2020 году Верхневолжье посетило более 1,8 млн туристов, а всего за пять лет количество людей, съездивших в турпоездки в наш регион, достигло 7,7 млн человек. Тверская область ежегодно принимает больше туристов, чем составляет все население региона. Важно, чтобы наши жители области видели положительный эффект от развития туризма - и в доходах, и в благоустройстве, и в инфраструктуре, - Сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в регионе сейчас реализуется крупный туристических инвестпроект - создание кластера «Волжское море». Он поддержан Ростуризмом. В рамках этого проекта запланировано много чего интересного, например, строительство речного порта в Конаковском районе.

Для развития туризма нужны хорошие дороги. Как отметил губернатор, за пять лет с начала его руководства регионом объем капитального дорожного ремонта в Верхневолжье увеличился в 3,5 раза. Также были введены более строгие региональные стандарты проведения работ.