Телефоны для осужденных в Тверской области спрятали в посылке с леденцами

Запрещенные предметы были спрятаны в посылке с леденцами Фото: УФСИН России по Тверской области

Десять мобильных телефонов с зарядными устройствами, usb-кабелями и картами памяти были обнаружены сотрудниками ИК-1 строгого режима, расположенной в Твери, при досмотре поступившей в учреждение посылки.

- По данному факту проводится проверка. Отправителю посылки направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области и напомнили, что за передачу или попытку передачи запрещенных предметов подследственным или осужденным предусмотрено административное наказание - штраф от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных предметов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.