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За сутки жители Тверской области перевели лжебанкирам более миллиона рублей

Полиция призывает граждан проявить бдительность
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Люди перевели мошенникам 1,2 млн рублей

Люди перевели мошенникам 1,2 млн рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Тверской области продолжают поддаваться на уловки мошенников. По данным регионального УМВД России, за минувшие сутки граждане перевели телефонным мошенникам свыше 1 240 000 рублей. По всем полученным случаям сотрудниками полиции проводятся проверки, возбуждены уголовные дела.

Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности одного из банков и сообщают, что деньги на банковской карте человека находятся под угрозой несанкционированного списания и их нужно перевести на "безопасный" счет.

Люди доверяют мошенникам, выполняют инструкции, а потом связь прерывается.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность, не поддаваться на уловки телефонных мошенников и не сообщать им данные своих банковских карт.

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Криминал