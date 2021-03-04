Пациентов из Удомли и Ржева доставили на вертолете в Тверь

Двух пациентов доставили в Тверь на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

3 марта привлечение санитарной авиации МЧС России дважды потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентов.

В 17:02 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского городского округа. Пациент доставлен в ОКБ.

В 22:02 бригада вылетала в Ржевский район за больным ребенком. В 1:00 он был доставлен в детскую областную клиническую больницу Твери.

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