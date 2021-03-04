В Тверской области создано 7400 рабочих мест и реализовано 65 инвестпроектов за пять лет

на форуме губернатор произнес длинную речь. Фото: ПТО

В Твери под девизом «Энергия развития. Верхневолжье - 2021» прошел Форум муниципальных образований региона. Губернатор Игорь Руденя произнес большую речь о достижениях региона за последние пять лет, а также о планах и перспективных проектах.

- Пять лет назад мы вместе с вами поставили перед собой амбициозную цель: вывести Тверскую область в число лидеров Центрального федерального округа по социально-экономическому развитию. За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека. Общая работа на протяжении пяти лет позволила Тверской области в непростой ситуации прошлого года сохранить устойчивость экономики и финансовой сферы, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона сообщил, что в Тверской области с 2016 по 2021 годы было реализовано 65 инвестпроектов и благодаря этому создано 7400 рабочих мест.

Глава региона также подчеркнул: ежегодный рост доходов областного бюджета, сокращение госдолга дали возможность реализовать крупные проекты по созданию новой модели общественного транспорта, ремонту и строительству дорог, объектов здравоохранения, образования, спорта, туризма, коммунальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды.