Следователи начали проверку по факту нападения собаки на женщину в Тверской области

Следователи начали проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области следователи начали проверку по факту нападения собаки на женщину. Инцидент произошел в Конаково утром, 3 марта.

Женщина гуляла с бульдожкой по улице Гагарина, когда на них напада большая собака с ошейником и прокусила ей руку.

- Следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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