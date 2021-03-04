Житель Тверской области основал в частном доме нарколабораторию

Нарколаболаторию мужчина основал в частном доме Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с региональными коллегами, при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" в частном доме в Калининском районе была установлена и ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков. Ее организовал 30-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске.

Сотрудниками полиции обнаружены и изъяты полимерные бутылки и канистры с жидкостью, стеклянные емкости, в том числе с веществом, насосы и другое оборудование. А также крупная партия готового наркотика. Официальное видео было опубликовано пресс-службой УМВД России по Тверской области.

Все выявленные предметы направлены на экспертизу.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Калининскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За изготовление наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.