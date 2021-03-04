За сутки на дорогах Тверской области никто не пострадал

В Тверской области за сутки не произошло ДТП с пострадавшими Фото: УГИБДД России по Тверской области
3 марта в Тверской области не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция и предупреждает водителей, что в ночь с 5 на 6 марта в Верхневолжье ожидается понижение температур от -10... -15 градусов.
На дорогах возможна гололедица. Водителей просят быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
Будьте внимательны на дорогах!
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