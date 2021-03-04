В Тверской области хозяйская собака напала на женщину с питомцем

В Тверской области на женщину с собакой напала другая хозяйская собака. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

2 марта в группе в социальных сетях «Конаково News» появился рассказ жительницы районного центра, которая гуляла в шестом часу утра со своим бульдогом по улице Гагарина, и на нее напала собака. Пострадавшая предположила, что она домашняя, так как была в ошейнике. В итоге ранены и женщина, и ее питомец.

Когда на женщину с бульдогом напала крупная собака «типа хаски», она закрыла любимца собой.

– Я кричала и звала на помощь, никто не вышел. Я еле смогла дойти до дома, (пес. – Ред.) преследовал нас. Итог: у меня разорвана куртка и прокушена рука, у моей собаки повреждена лапа. Почему выпускаете таких агрессивных собак одних? Зачем? – поделилась переживаниями Елена Берсенева.

В комментариях она добавила, что ее бульдог Ричи, видимо, подвернул лапу, до него агрессивный противник не достал. А женщине придется делать прививки. Другие пользователи соцсетей советуют ей написать заявление в полицию.

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