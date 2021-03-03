В Тверской области за сутки подтверждено 137 случаев коронавируса

В Тверской области выявлено 137 заболевших Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 3 марта, подтверждено 137 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 145 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 31548 человек (+182 за последние сутки).

Изолировано 1962 больных (-53).

Умерли 635 человек (+8 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.

На 3 марта в областной столице выявлено 10914 заболевших (+63 случаев за последние сутки). Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2352 (+14);

Вышневолоцкий городской округ – 1910 (+2);

Ржев – 1870 (+6);

Торжок – 1502 (+1);

Кимры – 1430 (+6);

Калининский район – 1423 (+5).

Прививку от коронавируса сделали 51 646 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 184 человека.

За весь период в регионе проведено 594 585 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 761.