В Тверской области за сутки подтверждено 137 случаев коронавируса

В Тверской области выявлено 137 заболевших Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 3 марта, подтверждено 137 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 145 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели 31548 человек (+182 за последние сутки).
Изолировано 1962 больных (-53).
Умерли 635 человек (+8 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.
На 3 марта в областной столице выявлено 10914 заболевших (+63 случаев за последние сутки). Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2352 (+14);
Вышневолоцкий городской округ – 1910 (+2);
Ржев – 1870 (+6);
Торжок – 1502 (+1);
Кимры – 1430 (+6);
Калининский район – 1423 (+5).
Прививку от коронавируса сделали 51 646 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 184 человека.
За весь период в регионе проведено 594 585 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 761.
Графика: ПТО