Молодая женщина обокрала 81-летнего собутыльника в Тверской области

Женщина украла у пенсионера 10 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

О краже сбережений в полициюзаявил 81-летний житель Краснохолмского района. Мужчина сказал, что когда именно пропали деньги, он не знает, но некоторое время назад познакомился с 36-летней женщиной, с которой вместе выпивал.

Накануне происшествия недавняя знакомая вновь пришла в гости к пенсионеру и, сославшись на ссору с мужем, попросилась на ночлег. Ночью женщина забрала деньги и ушла.

В полиции подозреваемая пояснила, что потратила 10 000 рублей по своему усмотрению. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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